So sollen die neuen Elbbrücken heißen

neulich wurde ich gefragt: Was macht dich an Magdeburg stolz? Huch. Da haben sie mich aber wieder einmal erwischt. Das mit dem Stolz ist ja so eine Sache. Üblicherweise leiern sich dann ja viele etwas aus dem Kreuz mit sportlichen Erfolgen, einer großen Geschichte und Wissenschaft oder meinetwegen auch der Stadt des Schwermaschinenbaus oder der Bötelpfanne.