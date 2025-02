es gibt Tage, da wünscht ich, ich wär’ mein Hund, singt Reinhard Mey so wunderbar ... Bei uns daheim ist's der Kater, doch das Phänomen das gleiche: Er liegt faul auf seiner Haut und schaut uns völlig ungerührt zu bei unserem Alltagsstress.

Tatsächlich versteht sich unser Stubentiger auf die beste aller Strategien: die unwirtliche Jahreszeit wird einfach komplett verschlafen. Eigentlich ein fleißiger Freigänger, schrumpft die Zeit an der frischen Luft an grauen und kalten Tagen dramatisch.

Stattdessen: Kommt man nach einem langen Tag von der Arbeit nach Hause, liegt die liebe Fellnase gefühlt noch exakt so da wie bei der Abfahrt am Morgen. Herrchen und Frauchen ernten höchstens ein mitleidiges Gähnen. Tja, wer hat es wohl hier am besten?

Reinhard Mey hat ja so recht ...

In diesem Sinne - lassen Sie sich nicht allzu sehr stressen heute, wünscht Ihnen Jana Heute

Was der Tag bringt

Streik:Kitas - für diesen Donnerstag hat die Gewerkschaft Verdi Mitarbeiter im öffentlichen Dienst zu einem ganztägigen Streik aufgerufen. Diese städtischen Kitas sind geschlossen: die Kitas „Wolkenschäfchen“ (Herrenkrugstraße 141a) und „Waldwuffel“ (Stormstraße 13) sowie die Horte „Agga Knack“ (Bertolt-Brecht-Straße 9) und „Kiki Sonne“ (Moldenstraße 13). In der Kita „Traumzauberbaum“ (Wiener Straße 36) haben nur drei von sieben Gruppen geöffnet. Ob es in den Kitas „Moosmutzel“ (Kleine Schulstraße 26) und „Mimmelitt“ (Große Steinernetischstraße 11) Einschränkungen gibt, stand zuletzt noch nicht fest. Die Kitas „Funkelfix“ (Olvenstedter Grund 6) und Wolkenstein (Alt Salbke 110) werden vom Warnstreik nicht betroffen sein, informierte die Stadt. Abfallentsorgung - am Donnerstag und Freitag dieser Woche erfolgen keine Abfallentsorgungstouren für Bioabfall, Restabfall und Altpapier. Die kommunalen Wertstoffhöfe können zudem am Donnerstag, Freitag und Samstag nicht öffnen.

Lernen: Der Offene Treff der Awo in der Max-Otten-Straße 10 (Altstadt) lädt gemeinsam mit Sprachkultur Magdeburg jeden Donnerstag zu einem Englisch-Kurs ein. Ein Einstieg ist jederzeit möglich, heißt es in einer Mitteilung. Das kostenpflichtige Angebot findet von 9.30 bis 11.15 Uhr statt. Weitere Infos gibt es unter Telefon 5431666.

Wandern: Eine Winterwanderung (Drei Annen Hohe – Plessenburg – Ilsenburg; 16 km) bietet die Wanderbewegung an diesem Donnerstag an. Treff ist am Hauptbahnhof (Haupteingang) um 8.55 Uhr.

Kultur: „Mit diesem Werke schrieb ich mir mein Todesurteil. Tannhäuser und die Grand Opéra“ ist ein Vortrag von Dr. Sven Friedrich (Richard-Wagner-Verband) überschrieben. Er findet im Theater Magdeburg (Opernhaus), Universitätsplatz 9, statt. Beginn ist um 18.30 Uhr.