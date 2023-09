Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

ein schönes Wochenende liegt hinter uns. Mit einem interessanten Volksfest in Ottersleben, bei dem es auch um Sorgen der Anwohner zur Intel-Ansiedlung ging, und auch einem furiosen Fußballfest unserer FCM-Jungs gegen Hertha Berlin. So könnte es gern weiter gehen, übrigens auch wettertechnisch ... Magdeburger Herz, was willst du mehr! Und ja, den Schwung nehme ich gern mit in die neue Woche. Ich hoffe nur, dass es auf dem Weg zur Arbeit auch ein bisschen mehr flutscht als in der vorigen Woche.