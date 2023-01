So steht es um den Tunnel am Bahnhof

wie schnell ist man dabei und sagt seinem Liebsten, einem Kollegen oder dem eigenen Kind, es würde immer dieses oder jenes tun - zum Beispiel die Tasse immer nur auf statt in den Geschirrspüler räumen. „Immer“ ist in diesem Fall das Schlüsselwort. Denn diese Verallgemeinerung von ein paar Malen, in denen man sich darüber geärgert hat, sollte doch nicht gleich zum Dauerzustand erklärt werden. All die Male nämlich, in denen wir keine Tasse auf dem Geschirrspüler vorgefunden haben, uns folglich auch nicht darüber geärgert haben, haben wir vielleicht gar nicht bemerkt.