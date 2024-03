Verkehrsinfarkt in diesem Stadtteil droht / Ärger-Baustelle bleibt noch länger

So steht es um die neuen Straßenbahnen

haben wir heute eigentlich Sonnabend oder Samstag? Ein Blick ins weltweite Netz sorgt für Aufklärung. Ergebnis: Beides ist zulässig.

Aber: Die Samstag-Nutzer sind zunächst einmal in der Überzahl. Diese Bezeichnung gilt als die am weitesten verbreitete in Deutschland und leite sich vom griechischen Sabbation ab, das wiederum dem hebräischen Wort Sabbat entstammt, schreiben Sprachexperten.

Die Sonnabend-Fans dagegen finden sich vorwiegend im Norden. Ein Missionar aus England soll im siebten Jahrhundert das altenglische Wort sunnanaefen in unsere Region importiert haben. Es bezeichnete wohl anfangs den Abend, bald aber schon den ganzen Tag vor dem sunnandaeg (Sonntag) und bürgerte sich in den Gebrauch ein, schreibt beispielsweise Bastian Sick.

Wir in Deutschland haben daher seitdem das Kuriosum: Zwei Bezeichnungen für ein und denselben Wochentag.

Welcher Fraktion Sie auch immer angehören: Ich wünsche Ihnen eine schönes Wochenende, das heute mit dem Sonnabend beginnt – oder ist es doch der Samstag?

Herzliche Grüße

Rainer Schweingel

Tipps zum Sonnabend

Verkehr: Gute Nachrichten: Der Fermersleber Weg nach Ende des Kanalbaus ist wieder vollständig befahrbar. Außerdem wurden die Sperrungen in der Lübecker Straße, in der Liebigstraße und im Einmündungsbereich Halberstädter Straße/Sudenburger Wuhne aufgehoben.

Bürgermeisterin live: Erstmals an einem Wochenende lädt Oberbürgermeisterin Simone Borris an diesem Sonnabend zu einer Einwohnerversammlung ein. Von 10 bis 12 Uhr stellt sie sich mit weiteren Vertretern der Verwaltung den Fragen und Problemen der Anwohner des Stadtteils Neustädter See. Neben den Themen Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit werden auch Fragen zur Verkehrsplanung und zur städtebaulichen Entwicklung erwartet. Schauplatz ist die IGS Regine Hildebrandt, Pablo-Neruda-Straße 10.

Musik: „Brockes-Oratorium“ steht am heutigen Sonnabend auf dem Programm der Telemann-Festtage. Das Konzert findet im Herrenkrug Parkhotel statt. Geboten wird ein historisches Pasticcio mit Musik von Telemann, Keiser, Händel und Mattheson.

Hintergrund: In der Fastenzeit verschiedener Jahre ab 1719 kamen in Hamburgs Drillhaus im Abstand nur weniger Tage Passionsoratorien von Reinhard Keiser, Georg Friedrich Händel, Georg Philipp Telemann und Johann Mattheson zur Aufführung. Ihnen liegt die berühmte Poesie des Hamburger Dichters und Ratsherrn Barthold Heinrich Brockes zugrunde – ein Text, der 13 namhafte Komponisten jener Zeit zu Vertonungen anregte. Die über Jahre hinweg „ringmäßige“ Aufführung der vier Kompositionen in Hamburg zeugt von besonderer Wertschätzung und Publikumswirksamkeit.

Das Brockes-Oratorium beginnt diesen Sonnabend, 16. März, 15 Uhr, im Dorint Herrenkrug Parkhotel im Herrenkrug 3. Infos auch zu weiteren Veranstaltungen der Festtage bis hin zum Abschlusskonzert am Sonntag um 16 Uhr im Opernhaus im Universitätsplatz gibt es unter telemann.org im Internet.