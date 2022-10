So viel Wohnungen wird Intel brauchen

Foto: vs

knapp zwei Wochen ist es her, da saß ich gebannt vor dem Fernseher. Fasziniert von Eliud Kipchoge. Der sympathische Kenianer lief scheinbar mühelos beim Marathon in Berlin einen neuen Weltrekord. 2:01:09 Stunden über die 42.195 Kilometer. Wow! Was für eine großartige Leistung!