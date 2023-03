Tiefe Trauer nach Unfall an der B1 | Frauenpower in dieser Tiefbaufirma

So wird in Magdeburg geblitzt

kennen Sie diese Momente, in denen einfach alles perfekt zu sein scheint? Diese Momente, in denen das eigene Glückseligkeits-Barometer schier keine Grenzen nach oben kennt? Ich hatte solch einen Moment vor wenigen Tagen in Hannover. Fußball-Fans werden es erahnen: Ich war im Stadion dabei, als der 1. FC Magdeburg mit 2:1 gegen Hannover gewann und Tausende mitgereiste Anhänger in pure Ekstase versetzte.