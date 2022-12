Soforthilfe und Preisdeckel: Wie die SWM damit umgehen

viele betagte Magdeburger, die in Seniorenheimen in der Elbestadt ihr Zuhause haben, dürfen in diesen Tagen unvergessliche Momente erleben. Zu Stammbesuchern in vielen Heimen gehören in der Adventszeit Kitas mit tollen kleinen Weihnachtsprogrammen, aber auch die ehemalige Amo-Chefin Petra Schubert mit ihrem musikalischen Anhang.