dass Kinder denselben Musikgeschmack wie ihre Eltern haben, ist in meinem Freundeskreis eher selten – meistens prallen da Generationen wie Spotify-Playlisten aufeinander. Bei uns in der Familie ist das anders. Seit ich etwa 12 bin, gehe ich regelmäßig mit meinen Eltern auf Konzerte. Neulich wieder: Hamburg, Ed Sheeran.

Musik verbindet eben – selbst dann, wenn mein Papa und ich uns sonst gern mal in Diskussionen verheddern. Umso schöner zu sehen, wie auch bei ihm, Fußballer, Handwerker und „waschechter Magdeburger“ (O-Ton Oma), bei Songs wie Perfect die Tränen kullern. Neben ihm steht meine Mama, ich singe mit ihr um die Wette, wir lachen über Eds Anekdoten – auch wenn Papa nur die Hälfte versteht.

In solchen Momenten spüre ich, wie viel uns trotz Unterschieden verbindet. Konzertbesuche sind längst Familientradition – auch wenn wir mit dem fortschreitenden Alter (meiner Eltern) so langsam auf die bequemen Sitzplätze umsteigen müssen und nicht mehr nach achtstündigem Anstehen vor dem Stadion in Erster Reihe zu absoluten Welthits springen, singen und tanzen.

In diesem Sinne, haben Sie einen schönen Donnerstag,

Ihre Alina Bach

Das erwartet Sie heute

Theater: Das Hengstmann-Kabarett zeigt im Technikmuseum Magdeburg in der Dodendorfer Straße 65 heute um 20 Uhr seine Sommerinszenierung „Zwölf vor 5 – Die Rückkehr des Branntwein“, den dritten und letzten Teil einer satirischen Theaterreihe rund um die Figur Franz Branntwein. Die Produktion verbindet absurde Parallelwelten mit gesellschaftskritischem Humor und greift aktuelle politische Themen auf.

Ausstellung: Im Moritzhof Magdeburg ist noch bis zum 10. August die Fotoausstellung „Bienvenue la France!#5“ mit persönlichen Frankreich-Eindrücken aus einer Mitmachaktion der „FRANKO.FOLIE!“ zu sehen. Gezeigt werden vielfältige Motive – von Atlantikküsten bis Eiffelturm – als visueller Abschluss der französischen Aktionstage. Die Ausstellung kann während der regulären Öffnungszeiten besucht werden.

Konzert: Das Mia Ohlmeier Quartett spielt heute, um 20 Uhr im Forum Gestaltung Magdeburg in der Brandenburger Straße 10 ein Konzert mit zeitgenössischem Jazz und improvisierter Musik. Die junge Berliner Schlagzeugerin bringt dabei mit drei Mitmusikern ihre kompositorischen Ideen zwischen Struktur und Freiheit auf die Bühne. Der Einlass beginnt um 19 Uhr.