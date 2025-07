Magdeburgerin auf Motorrad mit Kontra K gefilmt / Müll nervt an diesem Platz

neulich war mein Auto mal wieder dran – Werkstattbesuch Nummer… ich hab aufgehört zu zählen. Ich witzle schon, dass mir bald ein Gratis-Ölwechsel zusteht. Die erste Einschätzung klang nach richtig viel Geld. Ich stellte mich innerlich schon auf eine schmerzhafte Rechnung ein. Aber dann: Entwarnung! Der Schaden war kleiner als gedacht – und die Rechnung deutlich günstiger. Ein kleines Werkstatt-Wunder.

Ich hatte mich innerlich schon auf eine große Ausgabe eingestellt – das Geld war quasi schon aus dem mentalen Konto abgebucht. Und was macht man mit einem Betrag, den man eigentlich schon abgeschrieben hatte, der dann aber überraschend übrig bleibt? Richtig. Man gibt es trotzdem aus. Ein neues Gesellschaftsspiel hier, ein Buch da, ein hübsches Top – ich trickse mich selbst aus.

Natürlich könnte ich das Geld sparen. Natürlich wäre das vernünftig. Aber Vernunft ist nicht immer unterhaltsam. Und wenn ich ehrlich bin: Diese kleinen Käufe fühlen sich an wie Belohnungen für das, was nicht passiert ist. Für das Glück im Unglück. Und wer will da schon Nein sagen?

Einen guten Start ins Wochenende wünscht Ihnen

Romy Bergmann

Das bringt der Freitag:

Letzte Chance: Die Villa p. in der Porsestraße mit der Figurensammlung Mitteldeutschland geht in wenigen Tagen in die Sommerpause. Zuvor ist aber noch bis Ende der Woche geöffnet – und zwar von Mittwoch bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Danach ist erst wieder im September geöffnet.

Theater: Im Technikmuseum Magdeburg, Dodendorfer Str. 65, wird dieser Tage das Sommertheater des Hengstmann-Kabaretts gezeigt. Der Titel der Sommerinszenierung lautet „Zwölf vor 5 – Die Rückkehr des Branntwein“. Die Produktion ist der dritte Teil eines Theaterzyklus rund um die Figur Franz Branntwein. Nach den vorherigen Inszenierungen „Die BranntweinSaga – Eine alte Hoffnung“ und „Magdeburg schlägt zurück – der Saga zwoter Teil“ endet die Reihe im Jahr 2025.

Live-Konzert: Am Freitag, den 18. Juli, geben Yous39, Rius Reiser und Friends ein Live-Konzert mit Hip-Hop in Luises Garten an der Festung Mark im Hohepfortewall. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.