als echter Magdeburger Sport-Fan ist man in diesen Tagen wahrlich verwöhnt. Nach dem souveränen Klassenerhalt des 1. FC Magdeburg in der 2. Bundesliga, haben sich die Handballer des SC Magdeburg in einem denkwürdigen Finale nun auch noch Europas Krone aufgesetzt. Tausende Menschen jubelten den Champions-League-Helden bei der Ankunft in Magdeburg zu.