Studie: So gestresst sind Autofahrer in Magdeburg

Süßes, sonst gibt's Saures!!! Klingen Ihnen die Worte von Kindern, die am kommenden Wochenende sicher auch in Magdeburg wieder um Leckereien schnorren werden, auch schon im Ohr? Manchmal sind die Mädchen und Jungen ja richtig aufwendig verkleidet und kommen mit kreativen Ideen in die Wohngebiete in der Nachbarschaft. Da wird man in regelrechtes Staunen versetzt.