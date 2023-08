Segelnder Riese in Magdeburg | Ideen für die Zukunft der Stadt gesucht

Superstar-Konzerte: Was Besucher wissen sollten

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

in den nächsten Wochen könnten Sie auf den Straßen Magdeburgs wieder Autos mit 360-Grad-Kameras auf dem Dach begegnen. Google nimmt in Sachsen-Anhalt neue Bilder für seinen Dienst Street View auf. Die einen werden sich wohl schnellstmöglich wegducken, wenn sie die Gefährte sehen, um ja nicht auf den Fotos zu landen. Andere könnten ihre Chance nutzen und sich in absurden Posen verewigen.