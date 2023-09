Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

sprachliche Besonderheiten haben immer ihren Reiz. Als ich kürzlich an der Ostsee war, wurde ich auch am späten Abend mit „Moin“ gegrüßt. Willkommen fühlte ich mich trotzdem. Im Süden dagegen wurde mir gesagt, wir müssten uns beeilen, weil wir noch schnell auf den Zug im Bahnhof müssten. Geschafft haben wir das, auch wenn ich für meinen Teil eher in den Zug gestiegen bin. Wieder zu Hause, fragte man mich doch glatt, wie man denn nach Karstadt komme.