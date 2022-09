Umbruch im Hundertwasserhaus

es war ein Schock für die Anwohner, als der Norma-Markt in Sudenburg vor über einem Jahr vollständig ausbrannte. Viele von ihnen sind seitdem entweder in den Edeka auf der Halberstädter Straße, in den neuen Aldi am Kaufland oder in den Netto an der Sudenburger Wuhne ausgewichen.