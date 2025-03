die Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. In dieser Phase befinde ich mich gerade. Ich bin nämlich voller Vorfreude auf ein Konzert, für das ich schon seit einer gefühlten Ewigkeit Karten habe. Schon als Kind hab ich die Band geliebt, damals war ich für die großen Konzerte aber einfach zu jung. Stattdessen haben meine Eltern mir im Fernsehen die späten Musikshows aufgenommen, wenn die Band dort ihren Auftritt hatte. Zeit verging, zwischendrin wurde es still um die Musiker und ich hatte andere Favoriten. Jetzt, 20 Jahre später, habe ich endlich eine Karte und werde sie live sehen. Darauf freue ich mich schon lange.

Nur: Was mache ich, wenn der Abend dann vorüber ist? Das ist die Kehrseite der großen Vorfreude – danach droht das Tief. Wie gut nur, dass in diesem Jahr noch zwei weitere Konzerte in meinem Kalender stehen habe. Eigentlich gehe ich nur selten zu Konzerten, aber in diesem jahr hat einfach das Angebot gestimmt. Ob ich dann nach dem letzten der drei Konzerte in 2025 in ein Tief falle, kann ich erst im Dezember berichten. Bis dahin taucht immer wieder Vorfreude auf.

Langsam kann auch die Vorfreude aufs sonnige Wochenende steigen.

Liebe Grüße

Lena Bellon

Das hat Magdeburg zu bieten:

Schauspiel: Die Inszenierung „Bahnhof Nirgendland“ erzählt im Insel Theater in der Zollstraße 19 von der Fahrkartenverkäuferin Rosemarie Gleisberg, die seit vielen Jahren an einem Bahnhof in einer kleinen Provinzstadt arbeitet. Für sie ist der Bahnhof ein Ort voller Geschichten, denn Reisende berichten von fernen Orten, Abenteuern und Erlebnissen. Vorstellungen sind für heute und Sonntag, für den 13. und 16. März sowie für den 3. und 4. April jeweils um 20 Uhr geplant. Aufgrund hoher Nachfrage besteht für den 7., 8., 14. und 15. März die Möglichkeit, sich auf eine Warteliste setzen zu lassen.

Büchertausch: Im Literaturhaus in der Thiemstaße 7 findet morgen eine Büchertauschparty statt. Der Einlass und der Beginn sind um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Im Rahmen der Veranstaltung können gelesene oder ungelesene Bücher gegen andere eingetauscht werden. Die erste Ausgabe der Büchertauschparty widmet sich anlässlich des feministischen Kampftages ausschließlich Werken von Autorinnen sowie Texten, die feministische Themen und Fragestellungen behandeln. Dazu zählen unter anderem Aspekte wie Sisterhood, Weiblichkeit, Gleichberechtigung und Carearbeit. Musikalisch wird die Veranstaltung von Elisabeth Franz begleitet. Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die Möglichkeit, einige Worte zu den Büchern zu sagen, die sie mitbringen und tauschen.

Ausstellung: Zum Internationalen Frauentag lädt der Landtag von Sachsen-Anhalt zur Eröffnung einer Doppelausstellung ein, die die wichtige Rolle der Frauenbewegung in Deutschland in den Fokus rückt. Die Vernissage beginnt heute um 15 Uhr im Landtagsgebäude am Domplatz 6 bis 8 und kann bis zum 4. April von der Öffentlichkeit besucht werden. Zur Eröffnung sprechen Vizepräsidentin Anne-Marie Keding sowie die Autorin und Kuratorin der Dornrosa-Ausstellung, Jutta Jahn, und gewähren spannende Einblicke in die Präsentation.