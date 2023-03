es ist Wochenende. Da lautet das Motto: ausruhen: Entspannt sein: Das kann ich. Bis ich ins Auto steige. Na gut, solange ich den Motor noch nicht gestartet und mich in den Magdeburger Verkehr gestürzt habe, ändert sich auch nichts an meiner Gemütslage. Kennen Sie das ? Kaum ist man unterwegs, wird aus entspannt angespannt. Die Situation auf den Straßen in der Stadt provoziert mich aber auch immer wieder. Sind es nicht die Baustellen, die mir auf die Nerven gehen, dann sind es andere Verkehrsteilnehmer.

