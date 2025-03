Wann Magdeburgs Strandbars in die Saison starten

Karolin Aertel ist Volksstimme-Redakteurin in Magdeburg.

jedes Jahr, wenn die Frühlingsgefühle anklopfen, beginnt das gleiche Ritual. Nicht bei mir – sondern direkt vor meinem Fenster. Auf dem Ast des Baumes neben meinem Schreibtisch läuft meine ganz persönliche Piepshow ab. Zwei Täubchen turteln, als gäb’s kein Morgen mehr. Und in diesem Jahr sind sie damit wahrlich früh dran.

Ich glaube, es ist immer dasselbe Pärchen. Jahr für Jahr beziehen sie ihr saisonales Liebesnest und inszenieren eine Romanze, die selbst Rosamunde Pilcher blass aussehen lässt. Sie turteln, sie schnäbeln, sie putzen sich mit einer Hingabe, die fast schon anstößig ist. Manchmal schmiegt sich das eine Täubchen so zärtlich an das andere, dass ich den Blick abwenden möchte. Ich fühle mich wie eine Voyeurin. Mein Arbeitsplatz ist offenbar Teil einer interaktiven Naturdoku – und ich bin unfreiwillig Zuschauerin. Es wäre leichter zu ignorieren, wenn sie es nicht so schamlos direkt vor meiner Nase tun würden. Ich überlege gar, ob ich zur Wahrung meiner Arbeitsmoral und ihrer Privatsphäre das Rollo runterlasse.

Dann aber besinne ich mich auf die Tatsache, dass die wahre Dreistigkeit nicht in ihrer hemmungslosen Turtelei liegt, sondern in meiner Erwartung, dass sie sich mit ihrer Piepshow an meine Arbeitszeiten halten.

Herzliche GrüßeIhre Karolin Aertel

Was Magdeburg heute zu bieten hat

Landestliteraturtage: Der Autor Albrecht Franke spricht ab 19 Uhr in der Stadtbibliothek, Breiter Weg 109, über das widersprüchliche, tragikomische und vor allem erfundene Leben der Magdeburger Schriftstellerin Christa Johannsen. Sie lebte von 1914 bis 1981 – erlebte und durchlebte die Weimarer Republik, das Dritte Reich und die DDR.

Gemeinsam singen: Wer ungezwungen und ohne Vorkenntnisse in einem Chor singen möchte, hat heute um 18 Uhr die Gelegenheit dazu. Unter der Leitung von Theater- und Musikpädagogin Christina Paul treffen sich die Hobby-Sänger des „Für alle Chor“ im Breiten Weg 30 beim Netzwerk Freie Kultur.

Jubiläumskonzert: Anlässlich des 340. Geburtstags von Johann Sebastian Bach lassen Jina Yeom (Bratsche), Hyunchan Cho (Trompete) und Sora Yu (Orgel) Werke des Komponisten ab 19 Uhr in der Ambrosiuskirche, Halberstädter Straße 132, erklingen. Der Eintritt ist frei.