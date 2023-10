Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

in der Bahnhofstraße komme ich ins Stolpern. Auf einer goldenen Messingplatte im Boden wird an Berthold Rothmann erinnert. Er hat einst in der Hausnummer 14 gelebt. Wegen seines jüdischen Glaubens wird er von den Nationalsozialisten verfolgt und gedemütigt. Am 10. Januar wird er schließlich mit dem letzten Transport aus Magdeburg nach Theresienstadt deportiert. Dort bleibt er einige Monate, ehe er Ende Oktober 1944 – wieder mit dem letzten Zug – in das Vernichtungslager nach Auschwitz-Birkenau kommt und dort von den Nazis ermordet wird.