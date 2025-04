Elf Brände in drei Monaten in Buckau | Ein Miniwald für den Herrenkrug

auf eine ganz ungewöhnliche Art bin ich dieser Tage wieder daran erinnert worden, dass aktuell die Frühjahrsmesse auf dem Max-Wille-Platz stattfindet. Nichtsahnend saß ich zu Hause am Rechner arbeitete, als ich im Augenwinkel am Fenster etwas Ungewöhnliches wahrnahm. Ganz gemächlich schwebte da etwas vorbei.

Nicht etwa einer dieser Heißluftballone, wie man sie bei schönem Wetter über Magdeburg durchaus öfter fahren sieht. Nein, es war kleiner, schwarz-weiß gefleckt und flog tiefer. Beim genaueren Hinsehen erkannte ich, was dieses ungewöhnliche Flugobjekt war: ein Dalmatiner. So ein mit Helium gefüllter Ballon, wie ihn sich Kinder beim Besuch des Rummels gern von ihren Eltern wünschen.

Wie der so an meinem Fenster vorbeischwebte, musste ich dran denken, dass grad irgendwo ein Kind bestimmt ziemlich traurig war, dass sein heiß geliebter Hunde-Ballon einfach so entschwand. Ich hoffe, es gab oder gibt noch einen Ersatz. Die Frühjahrsmesse läuft ja noch bis 27. April.

Ihnen wünsche ich heute einen wundervollen Tag.

Ihr

Ivar Lüthe

Was der Tag bringt

Offene Bühne: Alle zwei Wochen gibt es bei im Nachdenker in Nachbarschaft des Olvenstedter Platzes eine „Open Mic Night“ – eine Nacht des offenen Mikrofons. Aktueller Termin ist heute um 20 Uhr. „Unsere Bühne steht jedem offen“, heißt es in einer Ankündigung zu dem Abend. Gefragt seien auf der Kleinkunstbühne beispielsweise Musik, Poetry-Slam und Comedy, so die Organisatoren. Der Nachdenker ist Magdeburgs erste genossenschaftlich geführte Schankwirtschaft.

Graffiti: Ein besonderer Filmabend widmet sich der Graffiti-Kultur. Am heutigen Mittwoch beginnt um 20 Uhr im Oli-Kino in der Olvenstedter Straße 25a die Vorführung von „Between the Lines“. Der Film dokumentiert eine dreiwöchige Reise durch das Schienensystem von Nordrhein-Westfalen, bei der ein Berliner die dortige Trainwriterszene erkundet.

Humor: Ein Abend mit Literatur und Musik wird in der Stadtbibliothek geboten. Am heutigen Mittwoch beginnt um 19.30 Uhr der nächste Abend der Lesebühne im Rahmen der Reihe „Die höflichen...“ im Breiten Weg 109. Der Einlass beginnt um 19 Uhr. Das Thema des Abends lautet „Leidenschaftliche Damenhandtaschen“, inspiriert durch die Diskussionen bei der letzten Veranstaltung. Als Gäste sind der Autor Robert Gryczke und das musikalische Duo Isuma eingeladen.

Ausstellung: Die Ausstellung „Mythos Schwan. Facetten eines sagenumwobenen Vogels“ wird heute letztmals in der Bibliothek der Hochschule Magdeburg-Stendal in Haus 1 auf dem Campus in der Breitscheidstraße 2 gezeigt. Geöffnet ist von 9 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Schau basiert auf einem Konzept der Richard-Wagner-Stätten Graupa, wurde jedoch leicht abgewandelt. Der Schwan ist in der Kultur tief verwurzelt und spielte eine zentrale Rolle in Wagners Werk, insbesondere in der Oper „Lohengrin“.