es klingt schräg, aber mit meinen 27 Jahren werde ich heute zum ersten Mal begraben. Es wird Erde über mich geschüttet, da werden vermutlich Fotos gemacht und breit dabei gegrinst. Ganz so dramatisch, wie man jetzt denken könnte, ist es aber nicht – sondern eher symbolisch. Die heutige Print-Ausgabe der Volksstimme wird nämlich bei einer Grundsteinlegung in Neu-Olvenstedt vergraben – das soll Glück für das Haus bringen.

Zusammen mit den Bauplänen kommt die Zeitung in eine Zeitkapsel. Um zu berichten werde ich auch persönlich vor Ort sein – schließlich will ich mehr über die neue Wohnmöglichkeit in meinem Gebiet erfahren. Mit diesen Zeilen und dem dazugehörigen Foto, das eben auch in der Print-Ausgabe zu finden ist, werde ich auch unter der Erde festgehalten. Wenn ich dann in 50 Jahren mal in Rente gehe oder vielleicht auf einem anderen Kontinent lebe (wer weiß schon was im Leben passiert?), bin ich dort als Reporterin in Magdeburg verewigt. Vorausgesetzt, jemand gräbt die Kapsel wieder aus.

Beste Grüße und einen angenehmen Freitag für Sie.

Lena Bellon

Das hat Magdeburg heute zu bieten:

Rock: Eine Kultband startet ihre Akustik-Tour diesen Freitag in Magdeburg: Im Alten Theater am Jerichower Platz spielt die Band Rockhaus. Die Rocklegenden sind erstmalig mit akustischen Tönen und einem ihrer größten Hits „I.L.D.“ und einer gefühlvollen „Liebeserklärung“ auf Tour. Das Konzert in der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140 beginnt heute um 20 Uhr.

Party: DJ Stif Meyer legt diesen Freitag beim „Afro X-Press“ im Barsol in der Leiterstraße 1 auf. Beginn dieser Party ist um 21 Uhr. Eine 80er/90er Party mit Josy beginnt diesen Sonnabend ebenfalls um 21 Uhr.

Eine gute Nachricht:

In Magdeburg werden wieder Ehrenamtliche geehrt. Wer macht sich in Magdeburg besonders verdient, wenn es um Ehrenamt und freiwilliges Engagement geht? Das möchte die Stadtverwaltung auch in diesem Jahr wissen und bittet um Vorschläge, wer 2024 mit dem Freiwilligenpass ausgezeichnet werden soll. Empfehlungen für mögliche Preisträgerinnen und Preisträger können Organisationen, freie Träger und Einrichtungen bis zum 31. Mai einreichen. Der Antrag ist online unter www. freiwilligenagentur-magdeburg. de/freiwilligenpass-2024 zu finden. Zusätzlich sollen im Rahmen der Auszeichnungsveranstaltung mit dem Freiwilligenpass bis zu drei junge Menschen im Alter von 14 bis unter 25 Jahren für ihr Engagement geehrt werden.