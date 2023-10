Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

sie benutzen Gegenstände als Werkzeuge, sammeln Muscheln und erkennen Menschen an ihrem Geruch. Was nach einem menschlichen Genossen klingt, sind tatsächlich Oktopoden (der Duden erlaubt mittlerweile auch Oktopusse). Lange habe ich überlegt, wie ich meine große Liebe für diese Tiere im Lokaljournalismus umsetzen könnte – aber bisher ohne Erfolg. Sie leben einfach nicht in der Elbe oder dem Barleber See.