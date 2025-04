Großes Umspannwerk entsteht auf dem Eulenberg / Was von Magdeburgs Wetterstation blieb

Das war es nun mit dem langen Osterwochenende. Mit vier Tagen am Stück frei konnten sich viele vom Alltag erholen. Und schon bald stehen die nächsten freien Tage vor der Tür. Für Schlaufüchse die beste Gelegenheit, mit clever gesetzten Urlaubstagen noch mehr herauszuholen. Denn der 1. Mai und Christi Himmelfahrt am 29. Mai fallen jeweils auf einen Donnerstag. Mit einem „Brückentag“ lassen sich die Wochenenden also wieder prima verlängern.

Und dann steht Anfang Juni Pfingsten (8. und 9. Juni) schon das nächste verlängerte Wochenende an. Damit noch immer nicht genug: Jeweils auf einen Freitag fallen der Reformationstag (31. Oktober) und der Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober) – wieder drei Tage am Stück frei. Auch wenn das superlange Wochenende nun vorbei ist, die nächsten kommen.

Ihnen wünsche ich einen guten Start in die kurze Woche.

Ihr

Ivar Lüthe

Was der Tag bringt

Ausstellung: Die Ausstellung „Fußball für die Stasi – Der Berliner Fußball-Club Dynamo“ thematisiert die Rolle des BFC Dynamo im DDR-Fußball und seinen Bezug zur Staatssicherheit. Gezeigt wird sie nur noch bis 25. April im Stasi-Unterlagen-Archiv Magdeburg in der Georg-Kaiser-Straße 7. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Lego: Im Jahrtausendturm Magdeburg wird eine umfangreiche Sammlung technikorientierter Lego-Modelle präsentiert. Die Exponate stammen aus der Sammlung von Axel Duschek und zeigen verschiedene Fahrzeugmodelle, darunter klassische Rennwagen sowie komplexe Konstruktionen mit Motoren, Getrieben und Lenkmechanismen. Die Ausstellung legt den Fokus auf die ingenieurtechnischen Aspekte der Modelle und zeigt detailreiche Nachbildungen realer Fahrzeuge. Geöffnet hat der Jahrtausendturm Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Er befindet sich im Elbauenpark.

Kunst: Im MDR-Landesfunkhaus wird bis 25. Mai eine Retrospektive mit Werken von Margitta Thorwirth gezeigt. Unter dem Titel „Metamorphosen im Refugium“ stellt sie ihre künstlerische Entwicklung und kreative Wandlungen vor. Das MDR-Landesfunkhaus befindet sich in der Stadtparkstraße 8. Kostenfrei zugänglich ist die Ausstellung montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr sowie am Wochenende von 10 bis 14 Uhr.