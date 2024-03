eine gute Frage kann ein schönes Gespräch eröffnen oder interessante Informationen hervorbringen. Bei einem Abend mit Freunden hat das die Frage „Was war dein (seltsames) Hobby als Kind?“ bewirkt. Da wurde die Briefmarkensammlung aus dem Regal geholt, Foto gezeigt, Geschichten erzählt und trotz dass man sich schon länger kennt, konnten ganz neue Seiten entdeckt werden. Manche Hobbys halten bis heute an, gerade Interesse Sport oder Musik vergeht oft nicht so schnell wie eine kindliche Begeisterung für Briefmarken.

Klar, wir stellen in unserem Beruf häufig Fragen – ob schriftlich oder im Telefon Gespräch, ob bei Pressekonferenzen oder beim Interview im Café. Aber ich nur dazu ermutigen, auch privat mal ungewöhnliche Fragen zu stellen. Inzwischen gibt es auch zahlreiche Spiele oder Internetseiten, die spannende oder intime Fragen für einen Abend zu zweit oder mit Freunden parat halten.

Einen Guten Start in den Tag für Sie!

Liebe Grüße

Lena Bellon

Das hat Magdeburg zu bieten:

Kunst + Stärke: Besondere Bilder dürften ab heute in der Landesfrauenklinik die Blicke auf sich ziehen. Es sind Fotografien von krebskranken Frauen, die ihre Haut zur Leinwand werden ließen. Bodypainting als heilende Kunst? „Warum nicht?“, sagt Rita Schneider, Gruppenleiterin Frauenselbsthilfe Krebs in Magdeburg. Man sei auf der Suche nach einem ganz besonderen Projekt anlässlich des 30-jährigen Bestehens gewesen, und da sei die Idee zu einem Bodypainting-Projekt entstanden. Am heutigen Donnerstag eröffnet die Schau um 16 Uhr in der Klinik an der Gerhart-Hauptmann-Straße 35. Sie ist dort bis zum 30. September 2024 zu sehen.

Comedy + Unterhaltung: Mit „Stand-up nach amerikanischem Vorbild“ kommt David Kebekus heute ins Theater Grüne Zitadelle, Breiter Weg 8a. Beginn der Show „Überragend“ ist um 20 Uhr. Tickets gibt es ab 26,65 Euro online unter www.theater-zitadelle.reservix.de.

Geschichte + Spaziergang: Eine Reise durch die Geschichte der Ottostadt wird heute mit einem Stadtrundgang durch Magdeburg verbunden. Beginn ist um 11 Uhr an der Tourist-Information, Breiter Weg 22. Anmeldungen und Informationen telefonisch unter 0391/63 60 14 02.