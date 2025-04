die Kleinsten können es wohl kaum noch erwarten, bis der Osterhase schöne Dinge versteckt und somit den Frühling so richtig einläutet. „Bitte bringen Sie vier ausgeblasene Eier mit“ steht auf dem Zettel in der Kita. Wer kennt es? Eier auspusten mit hochrotem Kopf. Ein Hoch auf alle, die das jedes Jahr so souverän schaffen, ich für meinen Teil gehöre da eindeutig nicht dazu.

Für vier heil ausgeblasene Eier brauche ich mindestens acht. Tatsache und keine Ahnung warum. Schon das unfallfreie Bohren der Löcher in die Eierschale ist eine Kunst. Nicht zu klein und nicht zu groß sollen sie sein. Seinen Mund an das Ei zu pressen und dann mit Leibeskräften zu pusten, ist nicht jedermanns Sache. Bevor der erste Eigelbtropfen aus dem unteren Loch herauskommt, vergehen Stunden. Wer nicht riskieren will, dabei in Ohnmacht zu fallen, braucht Hilfsmittel, wie beispielsweise eine Einwegspritze.

Schlussendlich habe ich den Kind Kunststoffeier zum Bemalen und Dekorieren mitgegeben, die gehen jedenfalls nicht zu Bruch.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche.

Michaela Schröder

Was der Tag bringt

Baustellen: Auf den Straßen der Stadt kommt es in den nächsten Tagen zu neuen Sperrungen. Größte Auswirkungen dürften die Bauarbeiten für die Wärmeversorgung an der Kreuzung Guerickestraße/Julius-Bremer-Straße haben. Dort kommt es wegen Arbeiten der Städtischen Werke ab heute bis voraussichtlich Ende September zu einer Vollsperrung. Es wird eine weitläufige Umleitung über die Jakobstraße/Gustav-Adolf-Straße eingerichtet. Um den Patienten und Krankentransporten zum medizinischen Zentrum im Altstadtquartier die Anfahrt zu erleichtern, wird die Einbahnstraßenregelung in der Großen Münzstraße aufgehoben, hieß es.

Auch am heutigen Montag gibt es zahlreiche Veranstaltungen in Magdeburg.

Tanzen: Immer wieder montags trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum geselligen Tänzchen im Magdeburger Moritzhof am Moritzplatz 1. Ab 19.30 gibt es den Taster und Schnupperkurs für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige mit Grundschritten und einfachen Figuren. Auch um 19.30 beginnt der Taster für alle, die schon etwas länger tanzen. „Ab 20.15/30 gehen wir über ins freie Training / Social Dance und lassen die Füße fliegen“, heißt es in der Einladung.

Film: „Ich Will Alles! Hildegard Knef“ heißt ein Film von Luiza Schmid, der derzeit im Magdeburger Moritzhof am Moritzplatz gezeigt wird. Vorstellungen sind für heute und morgen um 18 Uhr geplant. Hildegard Knef feierte als Schauspielerin, Sängerin und Autorin internationale Erfolge, erlebte krachende Niederlagen und war mehr als fünf Jahrzehnte schöpferisch tätig. Der Film zeigt das Bild einer hochbegabten, ehrgeizigen, lakonisch-scharfsinnigen Frau, die der Welt vorführte, wie man Ruhm und Niederlagen überlebt.