SLK: Die Woche im ganzen Salzland Warum derzeit auch im Salzlandkreis Meckerlaune aufkommen kann - und was für Motivation sorgt

Neue Geschäfte in Bernburg, Diskussionen bei der Weihnachtsbörse in Aschersleben, ein Mann mit einer Axt in Schönebeck - und was in dieser Woche sonst noch alles im Salzland wichtig war.