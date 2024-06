SLK, den Newsletter, schreibt Anja Riske. Sie arbeitet am Regiodesk Salzland. Dazu gehören die Redaktionen in Aschersleben, Bernburg, Schönebeck und Staßfurt.

was fällt Ihnen als Erstes ein, wenn Sie an die Geschehnisse der vergangenen Woche zurückdenken? Diese Frage stelle natürlich auch ich mir jedes Mal, wenn ich an dieser Stelle etwas schreiben darf. Und wohl selten fällt die Antwort darauf so eindeutig aus wie heute: Die Ergebnisse der Wahlen am vergangenen Sonntag haben unsere Berichterstattung diese Woche klar dominiert.