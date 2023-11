Eine große Samtpfote auf Abwegen, kriminelle Sammelleidenschaften, ein Wechsel an der Stadtspitze - und was sonst noch alles im Salzland passiert ist.

SLK, den Newsletter, schreibt Anja Riske. Sie arbeitet am Regiodesk Salzland. Dazu gehören die Redaktionen in Aschersleben, Bernburg und Staßfurt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

haben Sie sich in dieser Woche gegruselt? Gelegenheit gab es dazu ja reichlich. Denn auch bei uns in der Region sind Halloween-Feierlichkeiten in den vergangenen Jahren immer beliebter und mancherorts sogar schon zu einer echten Tradition geworden. Ob der Halloween-Hof in Gatersleben, gespenstische Stunden im Bernburger Märchengarten oder ein schrecklich schöner Besuch in der Wohlsdorfer Kirche: Das Fürchten konnte man überall im Salzland lernen.