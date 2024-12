Eine Führungsaufgabe mit 13, weihnachtliche Sitten und Bräuche, eine nicht nur für das Fest nachhaltige Idee - und was in dieser Woche sonst noch im Salzland wichtig war.

Saskia Fischer ist Volontärin der Volksstimme und arbeitet zurzeit in der Lokalredaktion in Schönebeck.

für mich ist das schönste an Weihnachten die Musik. Mein persönliches Lieblingslied ist „Stille Nacht“. In Anbetracht dessen, dass es bei mir zu Hause selten still an Weihnachten ist, finde ich das fast ein bisschen ironisch. Mit meiner Familie musizieren wir auch jedes Weihnachten - es ist immer sehr laut und meistens auch schief. Aber am Ende geht es ja zum Glück niht um Perfektion, sondern um den Spaß.