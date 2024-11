Langsam beginnende Weihnachtsstimmung, frühe Vögel auf dem Markt, gute Neuigkeiten für Sportfreunde - und was in dieser Woche sonst noch alles im Salzland wichtig war.

SLK, den Newsletter, schreibt Anja Riske. Sie arbeitet am Regiodesk Salzland. Dazu gehören die Redaktionen in Aschersleben, Bernburg, Schönebeck und Staßfurt.

der Blick in die Nachrichten kann einen zurzeit ganz schön überfordern: von der Flutkatastrophe in Spanien über die Neuwahl eines alten US-Präsidenten bis hin zu den Wahlen, die uns - nun steht es ja soweit fest - am 23. Februar bevorstehen. Wirklich gute Neuigkeiten sind im Moment anscheinend rar gesät.