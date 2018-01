Wird in Südkorea fehlen: Die Tschechin Gabriela Koukalova. Foto: Martin Schutt Martin Schutt

Prag (dpa) - Die deutsche Biathletin Laura Dahlmeier hat eine Konkurrentin weniger bei den Olympischen Spielen: Tschechiens Biathlon-Star Gabriela Koukalova wird definitiv nicht an den Wettbewerben in Pyeongchang teilnehmen.

Die Probleme mit der Wadenmuskulatur dauerten an und erlaubten keine Vorbereitung mit voller Belastung, teilte der Präsident des nationalen Biathlonverbands, Jiri Hamza, am Freitagabend mit. Damit bestätigte er einen Medienbericht vom Donnerstag. Die 28-Jährige werde die restliche Saison verpassen und sich behandeln lassen.

Die Entscheidung sei nicht leicht gefallen, hieß es. "Ich habe versucht, das Maximum zu geben, um dabei zu sein", sagte Koukalova. Im Training habe sie aber nicht das erreicht, was sie wollte. "Es ärgert mich sehr, denn die Olympischen Spiele sind der Höhepunkt für jeden Sportler", sagte die zweifache Silbermedaillengewinnerin von Sotschi. Auch nach Einschätzung ihres Cheftrainers ist sie derzeit nicht in der körperlichen Verfassung für die Spiele.

Koukalova, vor zwei Jahren Siegerin des Gesamtweltcups, hatte bei der WM 2017 in Hochfilzen vor Laura Dahlmeier den Titel im Sprint geholt. Es war in den sechs Rennen in Österreich das einzige Mal, dass Dahlmeier nicht Gold gewann. Vor der Saison galt Koukalova erneut als Hauptkonkurrentin der 24-Jährigen aus Garmisch-Partenkirchen.

