Rostock - Hansa Rostock und Hertha BSC haben sich im ersten Duell in der 2. Fußball-Bundesliga seit 28 Jahren unentschieden getrennt. Vor 26.000 Zuschauern zeigten beide Teams eine defensiv disziplinierte Leistung, ließen aber in der Offensive die letzte Konsequenz vermissen. In der ersten Halbzeit lieferten sich die Gegner rassige Zweikämpfe, spielten jedoch kaum nennenswerte Chancen heraus. Während auf Rostocker Seite Junior Brumado mit einem Distanzschuss für Gefahr sorgte (26.), verfehlte Herthas Haris Tabakovic per Kopfball das Tor (34.).

In der zweiten Halbzeit zeigten beide Teams offensiv mehr Initiative, wobei Hertha dem Führungstreffer näher war: Pascal Klemens traf per Distanzschuss den Außenpfosten (53.), Fabian Reese köpfte nach einer Ecke an die Latte (62.). Zudem bewahrte Hansas Schlussmann Markus Kolke mit einem starken Reflex gegen den heraneilenden Jonjoe Kenny die Gastgeber vor einem Rückstand (64.).

Auf der anderen Seite entschärfte Hertha-Keeper Tjark Ernst einen Schuss von Dennis Dressel (74.). Auch Rostocks Juan Perea brachte den Ball freistehend aus Nahdistanz nicht an Ernst vorbei (77.). Mit dem ersten Remis der Saison durchbrach Hansa seine Negativserie von sechs Niederlagen in den letzten sieben Spielen, verließ den Relegationsabstiegsplatz und ist Tabellen-14.