Birmingham - Prinz William jubelte auf der Tribüne über den Sieg seines Lieblingsclubs Aston Villa, während Vincent Kompany nach der ersten Niederlage als Trainer des FC Bayern schnell in die Kabine verschwand. Die Rückkehr des früheren Burnley-Coaches und Manchester-City-Profis nach England endete mit einer Enttäuschung. Die Bayern verloren am zweiten Spieltag der Champions League mit 0:1 (0:0) bei Aston Villa, weil Joker Jhon Duran den Münchner Torhüter Manuel Neuer in der 79. Minute überlistete.

„Wir haben generell nicht zu hundert Prozent unser Spiel umgesetzt und ein Tick zu viele Fehler gemacht“, sagte Joshua Kimmich bei DAZN. Kritik an Neuer, der bei der entscheidenden Szene zunächst weit aus dem Tor gekommen war und dadurch den über ihn hinweg gespielten Ball nicht mehr halten konnte, wollte Kimmich keine üben: „Wir profitieren oft davon, dass er so hoch steht. Dementsprechend machen wir ihm da keine Vorwürfe.“

Zwei Wochen nach dem 9:2-Traumstart in der Champions League gegen Dinamo Zagreb blieben die Münchner erstmals unter Kompany torlos. Vier Jahrzehnte nach der Endspiel-Niederlage im Europapokal der Landesmeister gegen den britischen Traditionsclub gab es auch beim zweiten Duell eine Niederlage.

Nach imponierenden 30 Toren in zuvor sieben Pflichtspielen fanden der vor dem Auswärtsspiel in Birmingham angeschlagene Torjäger Harry Kane und seine Offensivkollegen diesmal kein Mittel, zu oft fehlte die Präzision. Der nach der Pause vom früheren Burnley-Coach und Manchester-City-Profi Kompany eingewechselte Jamal Musiala konnte das Spiel auch nicht entscheidend beleben.

Wie beim 1:1 im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen reichte es auch beim ersten Münchner Champions-League-Auswärtsspiel unter Kompany erneut nicht zu einem Sieg. Durch die Niederlage musste der FC Bayern die nach dem ersten Spieltag der reformierten Königsklasse errungene Tabellenführung wieder abgeben.

Kein Musiala in der Startelf

Vier Tage nach dem kräftezehrenden Bundesliga-Topspiel gegen Meister Bayer Leverkusen (1:1) setzte Kompany seinen Starspieler Musiala aus Gründen der Belastungssteuerung zunächst auf die Bank. Der Nationalspieler habe sich in den vergangenen zwei Tagen „nicht top gefühlt“, sagte der Bayern-Coach. Für Musiala lief Kingsley Coman in der Offensivreihe hinter Stürmer Harry Kane auf, außerdem wurde Raphaël Guerreiro durch Konrad Laimer auf der rechten Abwehrseite ersetzt.

Auch ohne Antreiber Musiala waren die Münchner anfangs spielbestimmend, auch wenn ihnen die Durchschlagskraft im letzten Drittel fehlte. Der Premier-League-Fünfte aus Birmingham lauerte größtenteils in der eigenen Hälfte auf Fehler der Bayern, um mit Kontern zum Erfolg zu kommen.

In der 17. Minute musste Dayot Upamecano als letzter Mann im Laufduell gegen Ollie Watkins volles Risiko gehen. Nur kurze Zeit später sah der Innenverteidiger wegen Haltens gegen Englands Nationalspieler eine frühe Gelbe Karte. Die Gastgeber waren nun am Drücker und jubelten über das vermeintliche 1:0 - doch der Treffer von Pau Francisco Torres zählte wegen einer vorherigen Abseitspostion nach einem VAR-Einsatz nicht (22.). Auch Prinz William, der als bekennender Fan von Aston Villa auf der Tribüne saß, musste seinen Jubel auf der Tribüne enttäuscht abbrechen.

Kane bemüht, aber ungefährlich

Die vom Spanier Unai Emery trainierten Gastgeber blieben im Umschaltspiel gefährlich. Nach einer halben Stunde konterten die Bayern einmal selbst, doch Serge Gnabry verzog aus spitzem Winkel. Ein Querpass zum mitgelaufenen Kane wäre wohl die bessere Option gewesen.

Bayerns Mittelstürmer, der sich vom Schlag gegen seinen Knöchel aus dem Leverkusen-Spiel rechtzeitig erholt hatte, lief viel und arbeitete gut gegen den Ball. Torgefahr strahlte er bei seiner Rückkehr nach England aber zunächst kaum aus. Die beste Torchance der ersten Halbzeit besaß Michael Olise, der mit einem Fernschuss Weltmeister-Torwart Emiliano Martínez zu einer Glanztat zwang (39.).

Neuer hilft beim 0:1 mit

Kompany, der als langjähriger Profi bei Manchester City und kurzzeitiger Coach beim FC Burnley auf die Insel zurückgekehrt war, reagierte auf den Pausenstand und brachte Musiala für den unauffälligen Coman. Mit Musiala auf der Zehner-Position kam neuer Schwung in Bayerns Offensivspiel. In der 64. Minute drang der 21-Jährige nach einem Doppelpass mit Kane gefährlich in den Strafraum ein. Olise, der auf den Flügel wechselte, war zuvor mit einer Doppelchance gescheitert (57.).

Wenig später wurde der Franzose für Leroy Sané ausgewechselt. Eine Viertelstunde vor Schluss bekam auch Neuzugang João Palhinha, dem im defensiven Mittelfeld erneut Aleksandar Pavlovic vorgezogen wurde, seine Spielminuten. Die Münchner drängten auf die Führung - doch die fiel auf der anderen Seite. Der eingewechselte Duran bekam den Ball nach einem Konter in den Lauf gespielt und schoss ihn direkt über den aus dem Tor geeilten Neuer hinweg zum 1:0 über die Linie. In der Nachspielzeit vergab Gnabry die Großchance zum Ausgleich.

Prinz William hatte sich vor dem Spiel mit Helden der Villa-Mannschaft getroffen, die 1982 im Endspiel des Europapokals der Landesmeister die Bayern mit 1:0 besiegt hatte. 42 Jahre später seien die Legenden „hier in einer historischen Nacht für Aston Villa“, hieß es in einer Botschaft des britischen Thronfolgerpaars auf X.