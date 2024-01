Leipzig - Die Frauen von RB Leipzig bleiben in der Abstiegszone der Fußball-Bundesliga stecken. Zum Hinrundenabschluss kassierte die Mannschaft von Leipzigs Trainer Saban Uzun beim 0:2 (0:1) gegen den SC Freiburg die siebte Niederlage im elften Spiel. Im Trainingszentrum Cottaweg hatte Cora Zicai die Gäste am Samstag nach 34 Minuten in Führung gebracht. Leela Egli besorgte in der Nachspielzeit den Endstand (90.+3).

In einer an Höhepunkten armen Partie kamen die Freiburgerinnen mit der ersten Chance auch gleich zur Führung. Ein langer Ball von Annabel Schasching wurde von Leipzigs Torhüterin Elvira Herzog unterschätzt. Während der Ball auf der Latte landete, lag Herzog auf dem Boden, sodass die allein vor dem Tor stehende Zicai keine Schwierigkeiten hatte, den abprallenden Ball ins verwaiste Tor zu köpfen.

Im zweiten Spielabschnitt hatte Freiburg drei große Chancen für eine frühe Vorentscheidung, Leipzig blieb dagegen meist zu harmlos, hatte aber Pech bei einem Lattentreffer durch Jenny Hipp (70.). Egli, Neuzugang aus der Schweiz, machte mit ihrem Debüt-Treffer in der Bundesliga den Auswärtssieg perfekt.