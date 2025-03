Leipzig - Die Fußballerinnen von RB Leipzig haben in der Bundesliga den ersten Punktgewinn gegen den VfL Wolfsburg überhaupt verpasst. Beim 0:2 (0:0) verloren die Sächsinnen auch das vierte Spiel im vierten Ligavergleich. Vor 1.812 Zuschauern im Trainingszentrum am Cottaweg - darunter Bundestrainer Christian Wück - hatte Nationalspielerin Jule Brand Wolfsburg in der 35. Minute in Führung gebracht, Ella Inez Peddemors besorgte die Entscheidung (85.).

Das Team von Leipzig-Trainer Stephan Jonas Schmid agierte mit dem Selbstvertrauen nach zuvor zwei 4:1-Siegen in Bremen und gegen Potsdam zunächst auf Augenhöhe, doch Wolfsburg verschaffte sich im Laufe der Zeit immer mehr Spielanteile.

Leipzigs Schlussfrau Herzog verhindert weitere Wolfsburger Treffer

So war die Führung von Brand völlig verdient. Die 22-Jährige konnte nach einer verunglückten Leipziger Abwehraktion den Ball locker ins Tor schießen. Drei Minuten später scheiterte Brand an Leipzigs Torfrau Elvira Herzog und verpasste einen schnellen Doppelpack.

Im zweiten Durchgang verwalteten die Gäste die Führung, ohne großartige Akzente gegen viel zu passive Leipzigerinnen zu setzen. Die eingewechselte Peddemors beendete fünf Minuten vor dem Ende die Leipziger Hoffnungen auf einen Punktgewinn.