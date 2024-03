Budapest - Marton Dardai von Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat sein Debüt für die ungarische Nationalmannschaft mit einem Sieg gefeiert. Beim 1:0 (0:0) im Testspiel gegen die Türkei in der Puskas-Arena in Budapest wurde der 22 Jahre alte Defensivspieler am Freitagabend in der 67. Minute eingewechselt.

Dardai hatte zuvor die Nachwuchs-Nationalmannschaften des DFB durchlaufen, sich aber vor einiger Zeit entschieden, für Ungarn aufzulaufen. Sein zwei Jahre älterer Bruder Palko hatte bereits vor zwei Jahren sein Debüt für den Vize-Weltmeister von 1954 gegeben, wurde aber nach einer längeren Verletzungspause nicht für den Kader nominiert. Marton Dardai kann nun am Dienstag bei einem möglichen zweiten Einsatz im Spiel gegen den Kosovo (19.00 Uhr) nach Länderspieleinsätzen an seinem Bruder vorbeiziehen.