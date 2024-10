Die Negativserie ist vorbei. Zweitliga-Absteiger Osnabrück feiert in der 3. Liga einen ganz wichtigen Sieg.

Osnabrück - Große Erleichterung beim VfL Osnabrück: Der Tabellenletzte hat in der 3. Fußball-Liga den ersten Sieg nach fünf erfolglosen Spielen geschafft. Das 1:0 (1:0) gegen die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart war gleichzeitig der erste Erfolg mit dem neuen Trainer Pit Reimers. Das entscheidende Tor erzielte Abwehrspieler Maxwell Gyamfi bereits in der 13. Minute.

Vor 13.573 Zuschauern geriet der Zweitliga-Absteiger in der ersten Halbzeit kaum in Gefahr. Nach der Pause ließen sich die Osnabrücker aber zunehmend unter Druck setzen. In der Schlussphase hatte Stuttgart mehrere Chancen zum Ausgleich.