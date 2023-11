Oranienbaum-Wörlitz - Die Steganlage der Gondelstation im Gartenreich Dessau-Wörlitz soll für 1,2 Millionen Euro saniert werden. Das Geld habe der Finanzausschuss des Landtages zusätzlich aus dem Kulturhaushalt freigegeben, teilte die FDP-Landtagsfraktion am Montag mit. Die Anlage am Wörlitzer See sei „dringend sanierungsbedürftig“, erklärte der Abgeordnete Jörg Bernstein. Das zusätzliche Geld für die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz könne durch „eine Umschichtung von Mitteln, die aktuell an anderer Stelle nicht eingesetzt werden können“ bereitgestellt werden, hieß es.

Mit der Planung und vorbereitenden Baumaßnahmen der Restaurierung könnte den Angaben zufolge noch in diesem Jahr begonnen werden. Der Bau sei dann für die Saisonpause 2024/25 vorgesehen und solle voraussichtlich zur Beginn der Saison 2025 abgeschlossen werden.

Nach Reisen durch Italien, Frankreich und Großbritannien hatte Prinz Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau sein Land ab 1765 durch gezielte Landschaftsgestaltungen aufwerten wollen. Heute sind auf dem Gelände unter anderem Brücken und Bauten im Stil verschiedener Epochen und Länder zu sehen. Seit dem Jahr 2000 gehört das Gartenreich zum Kulturerbe der Unesco.