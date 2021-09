1. FC Köln geht Kooperation mit japanischem Erstligisten ein

Köln - Fußball-Bundesligist 1. FC Köln und der japanische Erstligist Sanfrecce Hiroshima haben für die nächsten zweieinhalb Jahre eine Zusammenarbeit in den Bereichen Sport und Management beschlossen. Dies teilte der rheinische Club am Mittwoch mit. Dabei sind Trainerschulungen, Trainingslager und Seminare in Köln und Hiroshima geplant. „Japan ist für uns in vielfältiger Hinsicht ein interessanter Markt. Wir werden die Kooperation nutzen, um unsere Expertise im Sport- und Managementbereich zu teilen, die Bekanntheit des FC im asiatischen Raum zu steigern und neue Partner zu akquirieren“, sagte FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle.