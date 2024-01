Antalya - Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat im letzten von drei Testspielen während seines Türkei-Trainingslagers den ersten Sieg geholt. Nach einem 2:2 gegen Dynamo Dresden und einem 1:2 gegen den rumänischen Erstligisten Sepsi OSK Sfântu Gheorghe kam das Team von Trainer Christian Titz am Freitag gegen den ungarischen Erstligisten MTK Budapest zu einem 4:2 (1:1)-Erfolg. Jean Hugonet hatte die Magdeburger nach 15 Minuten in Führung gebracht, ein fataler Abwehrfehler von Mohammed El Hankouri ermöglichte den Ungarn nach 30 Minuten durch Istvan Bognar den Ausgleich. Nach dem Wechsel trafen Daniel Elfadli (65.) und Xavier Amaechi (68.) per Doppelschlag zum 3:1. Nach dem neuerlichen Anschlusstreffer durch Rajmund Molnar (70.) setzte El Hankouri (80.) mit dem schönsten Treffer des Spiels den Schlusspunkt. Zuvor scheiterte Baris Atik (71.) mit einem Foulelfmeter am Pfosten.

Magdeburg begann couragiert und führte verdient. Danach verfielen die Elbestädter aber wieder in alte Muster. Der Ball wurde gegen hoch anlaufende Budapester vor dem eigenen Strafraum immer hin- und hergeschoben. Mit dem Ergebnis eines Fehlabspiels, das die Ungarn nutzten. Nach dem Wechsel war es ein scharf, halbhoch geschlagener Atik-Freistoß, der Magdeburg auf die Siegerstraße führte. Elfadli war per Flugkopfball erfolgreich. Als schließlich Amaechi einen weiten Ball von Torhüter Dominik Reimann verwandelte, schien die Partie gelaufen. Doch eine erneute Unkonzentriertheit in der Abwehr brachte MTK noch einmal heran. Erst als El Hankouri mit einem schönen Schlenzer in den Winkel zum 4:2 traf, war das Spiel gelaufen.