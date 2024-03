2. Bundesliga 1. FC Magdeburg holt in Unterzahl ein 0:0 beim SC Paderborn

Erstmals in der Saison bleibt der FCM zwei Spiele in Serie ohne Gegentor, hadert beim 0:0 in Paderborn aber mit der eigenen Leistung und einer Roten Karte für Stürmer Luca Schuler.