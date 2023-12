Magdeburg - Ohne Luca Schuler muss Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg im DFB-Pokal-Achtelfinale am Dienstag (18.00 Uhr/Sky) gegen Fortuna Düsseldorf auskommen. Der Stürmer fällt nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung im Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern am vergangenen Samstag (4:1) definitiv aus. Woran Schuler laboriert, sollte eine MRT-Untersuchung am Montagnachmittag zeigen. Fraglich ist zudem der Einsatz von Herbert Bockhorn. Der Torschütze aus dem Lautern-Spiel hat einen grippalen Infekt, teilte Trainer Christin Titz am Montag mit.

Titz betonte, dass es ein Unterschied ist, ob man um Punkte oder im Pokal, also in einem K.o.-Spiel, antritt. Daher misst er dem 4:1 gegen Kaiserslautern auch nur wenig Bedeutung bei. „Die Spieler wissen, heute musst du in deinem Leistungshoch sein, heute musst du alles reinwerfen, heute darfst du nicht nachlässig sein, denn das wird in dem Wettbewerb sofort bestraft“, sagte der Trainer.

Auf eine mögliche Entscheidung im Elfmeterschießen muss Titz seine Spieler nicht vorbereiten. „Das muss man nicht trainieren, die Spieler schießen nach jedem Training Elfer“, sagte Titz und betonte, dass er die Partie lieber in der regulären Spielzeit entscheiden würde.

Gegen Düsseldorf verlangt Titz von seinen Spielern vor allem Geduld angesichts der Defensivstärke des Kontrahenten. „Es treffen zwei Mannschaften aufeinander, die in der Liga gezeigt haben, dass sie Qualität mitbringen.