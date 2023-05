Magdeburg - Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg arbeitet an der festen Verpflichtung seines Offensivspielers Tatsuya Ito. Das sagte Sportdirektor Otmar Schork am Dienstag. „Wir möchten ihn gern behalten, deshalb haben wir ihn nicht verabschiedet. Es gibt Gespräche mit St. Truiden und seiner Berateragentur. Eine weitere Leihe gibt es nicht, da sein Vertrag in Belgien 2024 ausläuft“, sagte Schork. Auch der Verbleib von Moritz Broni Kwarteng wird angestrebt. Offenbar gibt es aber andere Clubs, die ihn verpflichten möchten. „Mit ihm würden wir Qualität verlieren. Noch ist nichts entschieden und kein Verein mit einem konkreten Angebot an uns herangetreten“, sagte Schork.

Insgesamt schaue man auf jeder Position, ob es auf dem Markt Verbesserungspotenzial gebe. „Wir sind in der Kaderplanung bereits sehr weit, haben schon ein großes Gerüst zusammen“ betonte Schork, der sich auch als Freund des Frauen- und Mädchenfußballs zeigte. Seine Tochter spiele selbst in der Verbandsliga, sagte der Sportdirektor. „Deshalb wird es der FCM-Familie auch guttun, jetzt bald eine Frauenmannschaft zu haben“, sagte Schork.