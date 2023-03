Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg hat vor dem Anpfiff des Zweitligaspiels gegen den SC Paderborn mit einer Schweigeminute des in dieser Woche gestorbenen Fan-Chefs Jens Janeck gedacht. Zudem rollten die Fans in der MDCC-Arena am Samstag ein großes Transparent mit der Aufschrift „Ohne dich wären wir nicht wir“ aus. Zuvor lief die Mannschaft von FCM-Cheftrainer Christian Titz beim Aufwärmen mit Shirts mit der Nummer 9 von Kai Brünker auf. Der Vater des Stürmers war seit Weihnachten vermisst und wurde nun tot aufgefunden. Auf den Trikots des Teams stand: „Wir sind bei dir, Kai“.