Magdeburg - Ohne seinen Abwehrspieler Jean Hugonet muss Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) sein Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg bestreiten. Der 23-Jährige hatte sich beim 1:1 gegen den SC Paderborn am vergangenen Freitag verletzt. Bei der Spieltags-Pressekonferenz am Freitag sagte FCM-Trainer Christian Titz, es handle sich um eine strukturelle Muskelverletzung. Auf einen Zeitraum des Ausfalls von Hugonet wollte sich Titz noch nicht festlegen. „Wir denken, dass wir Anfang nächster Woche Klarheit haben werden“, sagte der Trainer.

Als wichtig sieht Titz in diesem Zusammenhang die starke Ersatzbank der Sachsen-Anhalter. „Das hatte uns in der vorigen Saison öfter mal gefehlt. Es ist nicht nur gut, dass wir jetzt im Spiel reagieren können, sondern es erhöht auch unsere Trainingsqualität“, sagte Titz und erläuterte, dass es bei der Kaderplanung vor dieser Spielzeit klar war, dass man unterschiedliche Spieler und Altersstrukturen dazuholen wollte.

In Nürnberg setzt Titz auf das bewährte Mittel Ballbesitz. „Wenn du Kontrolle willst, brauchst du mehr den Ball. Das haben aber beide Mannschaften als Ansatz. Für die Zweikämpfe heißt das, dass wir uns durchsetzen müssen, die Abstände eng halten und darüber in die Balleroberung kommen“, sagte Titz.