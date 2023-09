Magdeburg - Der FC Erzgebirge Aue hat beim Testspiel gegen den 1. FC Magdeburg den positiven Eindruck aus der 3. Liga bestätigt. Am Donnerstag holte der Drittligist beim Zweitligisten ein 1:1 (1:1) heraus. Nach zwei Großchancen für Magdeburg ging Aue in der 16. Minute durch Joshua Schwirten überraschend in Führung. In der 37. Minute konnte der FCM dank Luc Castaignos per Foulelfmeter ausgleichen.

Das Spiel war besonders in der ersten Hälfte von Großchancen auf beiden Seiten geprägt, die beide Teams nicht nutzen konnten. Die zweite Halbzeit verlief deutlich ruhiger und mit einem Chancen-Vorteil für den Gastgeber. Die verletzten Cristiano Piccini und Herbert Bockhorn standen bei den Elbestädtern noch nicht im Kader, trainierten zuletzt aber wieder. Am 16. September spielen die Magdeburger auswärts beim FC Schalke 04. Die Sachsen müssen am 17. September zu Hause gegen den Halleschen FC ran.