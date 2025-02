Berlin - Kurz vor der Bundestagswahl wollen queere Menschen und Verbündete heute (11.55 Uhr) in Berlin für ihre Rechte demonstrieren und zur Teilnahme an der Wahl aufrufen. Erwartet werden rund 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Parade startet am Bundestag und zieht über den Potsdamer Platz bis zum Nollendorfplatz in Schöneberg. Unter dem Motto „Wähl Liebe“ wird auch an zahlreichen anderen Orten in Deutschland der sogenannte Winter-CSD (Christopher Street Day) gefeiert.