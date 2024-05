Die Ausstellung "An seltsamen Tagen über Flüsse in die Städte und Dörfer bis ans Ende der Welt" in der Kunsthalle.

Erfurt - In der Kunsthalle Erfurt haben gut 10.000 Menschen eine Ausstellung mit Aufnahmen von Ute und Werner Mahler, beide Mitbegründer der berühmten „Ostkreuz“-Fotoagentur, gesehen. „Wir freuen uns riesig“, sagte eine Sprecherin der Organisatoren zum Abschluss der Schau am Sonntag. Im Mittelpunkt der Ausstellung stand das Thüringer Dorf Berka bei Sondershausen (Kyffhäuserkreis), in dem Ute Mahler 1949 geboren wurde und wo ihr Vater, der Müllermeister und spätere Werbefotograf Ludwig Schirmer (1929-2001), das Dorfleben in Fotografien festhielt. Auch ihr Ehemann Werner Mahler fotografierte dort. Die Schwarz-Weiß-Fotos entstanden über einen Zeitraum von 70 Jahren und wurden erst jetzt zusammengefasst. Neben dem Projekt über Berka waren in der Anfang März eröffneten Schau auch Arbeiten anderer Werkreihen zu sehen.