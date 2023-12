Papproth - Auf dem Gelände des Tagebaus Welzow-Süd (Landkreis Spree-Neiße) ist über die Weihnachtsfeiertage ein Schaden von geschätzt 100.000 Euro angerichtet worden. Unbekannte Täter starteten einen rund 22 Tonnen schweren Kettenbagger und fuhren mit diesem mehrere Hundert Meter auf dem Gelände, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei zerstörten sie rund 70 Meter Wildzaun. Im Anschluss sei ein Brand im Führerhaus entzündet worden, der vermutlich von alleine wieder erlosch. Angezeigt wurde der Schaden am Dienstag. Die Polizei sicherte Spuren und ermittele nun in alle Richtungen, sagte eine Sprecherin.