100.000 Euro vom Land für Puppentheater-Geburtstag in Halle

Magdeburg/Halle - Das Land gibt für die Feierlichkeiten anlässlich des 70. Geburtstages des Puppentheaters Halle 2024 100.000 Euro. Eine Hälfte des Geldes sei für dieses Jahr, die andere für 2024, teilte die Staatskanzlei und Ministerium für Kultur am Samstag in Magdeburg mit. Das Jubiläum soll im Juni nächsten Jahres gefeiert werden. Für das Land ist es den Angaben zufolge „ein Bedürfnis, neben der grundlegenden Förderung der Bühnen der Stadt Halle das bedeutende Jubiläum des Puppentheaters in gesonderter Weise zu unterstützen“.

Das 1954 gegründete Puppentheater plane zum 70. Geburtstag ein Festival, bei dem der Stadtraum zur Open-Air-Fläche werden soll, hieß es. Als Leitmotiv gelten Jonathan Swifts Erzählungen von „Gullivers Reisen“.